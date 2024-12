Ciúmes teriam motivado agressões de grupo a jovem em Canela; cerca de 10 pessoas estariam envolvidas 

A Polícia Civil segue as investigações das agressões a um jovem na noite da terça-feira (10), por volta das 22h, na Rua Primeiro de Janeiro, no bairro Santa Marta, em Canela. Conforme informações da polícia, um grupo de 10 jovens, sendo a maioria adolescentes, teria perseguido outros três. A vítima está internada em um hospital de Caxias do Sul em estado grave.