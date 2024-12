Homem tenta atacar policiais com faca e acaba morto em Farroupilha

Um homem de 61 anos , que não teve a identidade divulgada, morreu após tentar atacar policiais com uma faca no bairro Alvorada, em Farroupilha . O caso foi registrado por volta de 22h30min desta terça-feira (10). A polícia foi acionada para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme informações do 36° Batalhão de Polícia Militar (36º BPM), a vítima aparentava estar em surto e não respeitou as ordens da Brigada Militar. Ao avançar contra os policiais com a faca, foi utilizada uma arma de choque que não surtiu efeito, sendo necessário o uso de arma de fogo, segundo a polícia.