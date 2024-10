Três homens foram presos na manhã desta quarta-feira (2), em um local onde funcionaria um depósito de entorpecentes, no bairro Primeiro de Maio, em Farroupilha. Com eles foram apreendidos 43 quilos de maconha, celulares, câmeras de vigilância, um notebook e uma balança de precisão. Os itens estariam sendo utilizados para a prática do crime.