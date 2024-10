Luciano Cândido e Paulo Roberto Stumpf Júnior foram condenados nesta quarta-feira (23) pela morte de Elias de Castro Gonçalves, 28 anos. A decisão do julgamento, que ocorreu na 1ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul, cabe recurso. O crime foi cometido no dia 19 de fevereiro de 2022, no bairro Esplanada, em Caxias.