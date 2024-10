Julgamento de acusados de matar casal em 2021 em Caxias ocorre na próxima terça-feira

Quatro homens acusados de matar Vanessa Silvestre Lisot, 37 anos, e Adriano Camargo Leopold, 28, serão julgados na próxima terça-feira (8) pela 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul. Tiago Alexandre dos Santos Cassemiro, Rudinei Obregon dos Santos, Ricardo dos Santos Machado e Felipe Alves da Silva respondem por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e posse de armas. O crime ocorreu em Santa Lúcia do Piaí, interior de Caxias, no dia 5 de abril de 2021.