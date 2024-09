Dois homens, com idades de 20 e 25 anos, e duas mulheres, 18 e 26, foram presos por tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo em Caxias do Sul nesta quinta-feira (19). A ocorrência foi atendida pela 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq), no bairro Desvio Rizzo.