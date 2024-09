Mulheres vítimas de violência doméstica podem se cadastrar em uma plataforma, criada em Caxias do Sul, que está em fase de testes, mas que promete ser mais um canal de ajuda. Criada pelas advogadas Brenda Luiza Medina Rech e Franciele Thaís Mundstock, ambas com 28 anos, ela é chamada de Protagonizza e foi criada em uma startup dentro da incubadora da Universidade de Caxias do Sul (UCS).