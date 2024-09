Autorização eletrônica Notícia

No Dia da Doação de Órgãos, saiba como registrar em cartório o desejo de ajudar após a morte

Iniciativa, que iniciou no Rio Grande do Sul e foi regulamentada no país, já reduziu em 5% a recusa de familiares no Estado. No total, 668 gaúchos já fizeram o registro, que não obriga os parentes à doação, mas cria espécie de obrigação moral diante da vontade manifestada ao tabelião

27/09/2024 - 07h00min Atualizada em 27/09/2024 - 07h00min