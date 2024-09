Região das Hortênsias Notícia

Monitor de escola vira réu em caso de estupro de criança em Picada Café

De acordo com assessoria do Tribunal de Justiça (TJRS), próximo passo é a apresentação da defesa por parte do homem de 21 anos. Crime foi descoberto depois de menina de cinco anos contar o que ocorreu para mãe

14/09/2024 - 14h07min Atualizada em 14/09/2024 - 14h09min