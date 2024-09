Talis Alves Teixeira, acusado de atropelar o policial militar Jonatas Ari de Lima Mota no dia 13 de setembro do ano passado, na BR-116, em Caxias, não será julgado nesta terça-feira (24). O júri, que ocorreria na 1ª Vara Criminal, foi cancelado porque a defesa do réu não participaria e não tem uma nova data definida, segundo a assessoria do Fórum.