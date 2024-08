Número de registros de roubos de celular em Caxias do Sul tem queda desde 2016

Dados do programa RS Seguro, divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS), mostram que Caxias do Sul vem registrando uma queda constante nos casos de roubo de celular nos últimos anos. Em uma estatística desde o ano de 2016, o maior município da Serra passou de 2.187 ocorrências naquele ano contra 774 no ano passado, uma queda de 64%. Se comparado com o ano anterior, 2022, que teve 848 episódios, a baixa em 2023 foi de 8%. Com isso, Caxias foi na contramão do Estado, que, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, teve um aumento, passando de 3.188, em 2022, para 3.511, em 2023, uma alta de 10%.