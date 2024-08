Motociclista é preso após ser flagrado com 21 papelotes de cocaína durante blitz em Caxias do Sul

Um motociclista de 41 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso pela Guarda Municipal durante a Operação Duas Rodas, realizada na tarde desta terça-feira (30), no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul. Com o detido foram encontrados 21 papelotes de cocaína, 10 porções de maconha e três de haxixe, além de cédulas de R$ 2, R$ 5 e R$ 10, e dois celulares. Ele foi conduzido à delegacia para o registro da ocorrência e a motocicleta removida ao depósito conveniado ao Detran.