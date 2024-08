Um homem de 21 anos, que ainda não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros na noite de domingo (11), por volta das 21h40min, em Guaporé. A ocorrência foi registrada na Travessa Nossa Senhora da Paz, no loteamento São Francisco. De acordo com Brigada Militar (BM), a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele chegou a ser socorrido.