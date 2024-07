Uma motocicleta com mais de R$ 8 mil em multas foi abordada durante a Operação Happy Hour, realizada na noite desta terça-feira (23), em Caxias do Sul, pela Fiscalização de Trânsito e Guarda Municipal. A operação ocorreu entre 21h07min e 23h20min, na Rua Ludovico Cavinatto, no bairro Santa Catarina.