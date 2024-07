Em operação contra venda de peças ilegais de carros, polícia apreende 90 toneladas de sucata em Caxias do Sul

Cerca de 90 toneladas de sucata foram apreendidas de uma recuperadora de veículos de Caxias do Sul na terça-feira (9). A ação faz parte da 142ª etapa da Operação Desmanche, da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do RS. Ela visa combater o comércio de peças automotivas roubadas ou de procedência ilegal. Já na fiscalização, de acordo com a coordenação da força-tarefa, foi identificada uma grande quantidade de peças e acessórios irregulares, que estavam em processo de desmanche.