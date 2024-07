Segurança pública Notícia

Dupla é presa suspeita de atear fogo em revenda de veículos de Caxias do Sul

Eles foram detidos no bairro Fátima após colidirem uma motocicleta contra a viatura da Brigada Militar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido no inêndio

17/07/2024 - 06h58min