1ª Vara Criminal Notícia

Dupla acusada de matar homem em escadaria do bairro Lourdes em Caxias do Sul será julgada quarta-feira

Édson Luís Chaves da Silva, 38 anos, foi morto asfixiado com uma corda no dia 7 de dezembro de 2022. Os réus aguardam o júri no sistema prisional

15/07/2024 - 13h10min