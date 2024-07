Na próxima terça-feira (16) serão julgados, em Caxias do Sul, Mauro Jardim Lencina, Cristiano Silva dos Santos e Charles Camargo da Cruz, acusados de matar Lucas da Silva em 2009. Ele foi assassinado a pedrada na madrugada do dia 7 de fevereiro, próximo à Capela São Virgílio, no interior de Caxias. Um quarto homem também foi indiciado pela morte, mas morreu durante o andamento do processo. O trio aguarda o julgamento em liberdade.