A Polícia Civil de Bento Gonçalves, prendeu, no fim da tarde desta terça-feira (9), o suspeito de ser o autor da morte de Emerson Baltasar Fernandes Costa, 43 anos. Ele foi assassinado a facadas no dia 29 de junho, no bairro Vila Nova I - na ocasião, a Brigada Militar recebeu um chamado pelo telefone 190, informando que havia um homem ferido no meio da rua.