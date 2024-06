Um homem de 21 anos e uma mulher de 39 foram presos por tráfico de drogas, posse de arma de fogo e lavagem de dinheiro em Vacaria, na manhã desta sexta-feira (21). A prisão ocorreu após investigações da Polícia Civil de Ipê. Com os dois, foi encontrada uma arma de fogo calibre .380mm com munições e mais de R$ 100 mil em dinheiro, que estavam escondidos no forro de uma casa embalados.