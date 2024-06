Foram inaugurados nesta sexta-feira (28) os comandos regionais de polícia ostensiva das Hortênsias e do Nordeste do Rio Grande do Sul. O CRPO Hortênsias, sediado em Gramado, é comandado pelo coronel Ivens Giuliano Campos dos Santos, já o CRPO Nordeste tem à frente o coronel Luís Fernando Becker. Ambos foram oficialmente empossados durante o evento, mas já atuavam nos postos desde 15 de junho de 2023.