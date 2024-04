Criado em 1986 com sede em Caxias do Sul, o Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO) Serra abrangia, até então, 66 municípios. Com o objetivo de integrar os planos estratégicos e ações da Brigada Militar e da Polícia Civil, a instância da BM passou por uma divisão, dando origem a dois novos comandos: Hortênsias, com 11 municípios, e Nordeste, com 31. Com isso, o CRPO Serra passa a agrupar 19 cidades.