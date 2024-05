Um homem de 45 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (23) dentro da prefeitura de Caxias do Sul por descumprir uma medida protetiva e tentar fazer contato com a ex-namorada, que é funcionária do órgão. A ocorrência foi inicialmente atendida pela Guarda Municipal (GM) e, em consulta ao Centro Integrado de Operações (Ciop), foi verificado que já havia um mandado de prisão preventiva contra ele. O homem tem vasto histórico de boletins de ocorrências registrados por violência doméstica contra mulheres e foi condenado em 2010 por tentativa de homicídio contra outra ex-namorada.