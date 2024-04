Há seis meses o Centro Integrado de Operações de Caxias do Sul (Ciop) entrou em funcionamento, integrando as forças de segurança de Caxias do Sul. A inauguração ocorreu no dia 9 de outubro de 2023. Graças ao videomonitoramento das 300 câmeras, os índices criminais de roubo a pedestres, a estabelecimentos comerciais e de veículos tiveram redução. Além disso, as imagens já serviram como prova em incontáveis inquéritos policiais de crimes contra a vida. A ferramenta é operada por 60 agentes diariamente, integrantes da Guarda Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil.