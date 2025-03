Jovem de 18 anos é morta e bebê de quatro meses escapa de ataque a tiros em Bento Gonçalves

Uma jovem de 18 anos, identificada como Kauana Larissa Padilha Pinto, foi morta a tiros na noite desta segunda-feira (17), em Bento Gonçalves. Segundo a polícia, um bebê de quatro meses, além do companheiro da mulher, também estavam na casa no momento do crime, porém não foram feridos. O ataque ocorreu por volta de 21h20min, na Rua Balduíno Valduga, bairro Zotti.