Quatro pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (10) em Gramado suspeitas de cometerem estelionato. De acordo com a Brigada Militar (BM), o grupo é conhecido por ter aplicado o golpe do bilhete premiado no município e também em Canela. Eles foram abordados por volta das 9h30min no trevo do Serra Park, na RS-115, pela Força Tática do 1º Batalhão de Áreas Turísticas (1º BPat).