O julgamento de Diversinda de Borba, acusada de matar Oneide Antônio de Moura Cavalheiro em 2012, na Estrada Velha de Flores da Cunha, que ocorreria nesta quinta-feira (11) em Caxias do Sul será adiado. Segundo a assessoria do Fórum, o júri, que ainda não tem uma nova data, foi cancelado em função da ausência do promotor.