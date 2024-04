Dos seis acusados pela morte de uma família em outubro de 2020 em Caxias do Sul, cinco foram condenados pelos homicídios de Edson Toffolo, 37 anos, Vanessa Martins dos Santos, 29, que estava grávida de seis meses, e o filho de Vanessa, Enzo dos Santos de Oliveira, quatro. Conforme decisão do Tribunal do Júri, os irmãos Rodrigo dos Santos Castilhos e Marcos dos Santos Castilhos receberam as maiores penas, de 88 anos e três meses de prisão. O julgamento teve início na manhã de quinta-feira (11) e terminou pouco depois das 22h de sexta (12).