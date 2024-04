Uma das professoras indiciadas por tortura contra bebês na Escola Maternal Colorindo o Mundo, em Caxias do Sul, foi presa nesta manhã de sexta (12). Ela era foragida da Justiça e foi flagrada com drogas e arma de fogo em uma ação do 4º Batalhão de Choque. Com ela, outras seis pessoas foram presas por armazenar 175 quilos de drogas, armas e munições. A mulher de 28 anos não teve a identidade divulgada oficialmente.