Edson Souza Dias, 31 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital após ser alvo de disparos durante a tarde de sábado (6), em Bento Gonçalves. A Brigada Militar atendeu a ocorrência às 17h40min, no bairro Maria Goretti, próximo aos trilhos do trem. A morte foi confirmada por volta das 22h.