Na noite deste domingo (14), Claudiomiro dos Santos, 35 anos, foi morto estrangulado em Nova Petrópolis. Ele é a primeira vítima de homicídio do município neste ano. O crime aconteceu em uma propriedade nas margens da RS-235, na Linha Araripe. O autor do crime, vizinho da vítima, foi preso em flagrante e liberado no fim da tarde desta segunda-feira (15). Uma audiência de custódia foi marcada e deve ocorrer nesta terça (16), a partir das 16h.