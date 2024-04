Nesta terça-feira (16) ocorre o julgamento de cinco réus, na 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul, acusados de matar Aceves Borba dos Santos em 4 de agosto de 2006. O crime ocorreu no bairro Diamantino em Caxias do Sul. Vão a júri Antonir Tavares da Silva, Frank Eduardo Bianchi, Guilherme Aldoir Quinteiro de Paula, Santo Clacy Batista e Rodrigo de Freitas.