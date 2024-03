Dois julgamentos de homicídios estão programados para ocorrer nesta quarta-feira (27), na 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul. O primeiro será a partir das 9h, quando Sandro Alex de Abreu Vieira, 54 anos, sentará no banco dos réus, acusado de matar João Celino Marques da Silva, 64, dia 25 de novembro de 2022. Na mesma data será julgado Filemon Rodrigues Filho, 60, acusado de matar Sérgio Elias Corrêa, há 27 anos, em 29 de agosto de 1997. Ambos os crimes são tratados como homicídios e ocorreram em Caxias do Sul.