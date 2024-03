Nesta quarta-feira (20), a 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul julgará os irmãos Jean Denny Gomes Lucchesi Zorgetz e Dennys Willyan Gomes Lucchesi Zorgetz. A dupla é acusada de matar Anderson Ivan Ramos no dia 11 de janeiro de 2014, na Rua José Bernardi, no bairro Esplanada, em Caxias. Segundo o laudo do Instituto Geral de Perícias (IGP), a vítima morreu afogada em uma poça de barro.