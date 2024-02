Rodrigo de Oliveira da Silva e Claisson Ribeiro da Rosa, ambos com 30 anos, foram condenados a 21 e nove anos de reclusão, respectivamente, pela 1ª Vara Criminal de Caxias em julgamento nesta quarta-feira (6). A dupla foi acusada de assalto e tortura contra reféns em um crime cometido em 8 de abril de 2022 em uma residência na Rua Gema Beninca Hoffman, em São Luiz da 6ª Légua, no interior do município. Eles também eram acusados de atirar contra policiais, mas deste crime foram absolvidos.