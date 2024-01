A 1ª Vara Criminal de Caxias do Sul retoma os julgamentos e o primeiro de 2024 será no dia 6 de fevereiro, quando ocorre o júri de Rodrigo de Oliveira da Silva e Claisson Ribeiro da Rosa, ambos com 30 anos. A dupla é suspeita de uma tentativa de assalto, tortura de um refém e de tentativa de homicídio contra os policiais. O crime ocorreu no dia 8 de abril de 2022 em uma residência na Rua Gema Beninca Hoffman, em São Luiz da 6ª Légua, no interior do município. Eles respondem por tentativa de homicídio, roubo majorado, tortura e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.