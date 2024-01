Após participação da comunidade, Iron foi escolhido como o nome do novo cão do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) de Caxias do Sul. A opção teve 47% dos votos no perfil do CRPO Serra no Instagram, ficando na frente de Blake, que teve 32%, e Zorck, com 22%. A votação, que iniciou na última sexta-feira (29), se encerrou no domingo (31).