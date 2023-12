O cão Conan da Brigada Militar de Caxias do Sul morreu na manhã deste sábado (30). Aos nove anos, o pastor alemão foi diagnosticado com um tumor no pulmão. Ele estava internado desde a metade desta semana em uma clínica veterinária da cidade. No entanto, como não foi possível reverter o quadro de saúde, foi necessário fazer uma eutanásia.