Com a promoção do subcomandante do 12º Batalhão da Brigada Militar, Flori Chesani Júnior, para tenente-coronel e com a sua transferência para o 25° Batalhão, em São Leopoldo, o alto escalão da Brigada Militar (BM) em Caxias terá alterações a partir do dia 20, ou seja, na próxima semana. O major Wagner Carvalho dos Santos, que estava na chefia da Agência Regional de Inteligência e da Seção de Patrimônio e Logística no Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra (CRPO Serra), volta ao posto de subcomandante. O atual comandante Ricardo Moreira Vargas seguirá no cargo.