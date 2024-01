Uma mulher de 26 anos foi esfaqueada por volta das 2h desta segunda-feira (1º) em Caxias do Sul. A ocorrência foi registrada na Rua Sarmento Leite, no bairro Rio Branco. Conforme informações da Brigada Militar, o suspeito do crime seria o ex-companheiro dela, um homem de 32 anos.