Um homem buscou abrigo no porão da casa de uma desconhecida após sofrer uma tentativa de homicídio, no final da tarde desta segunda-feira (8), em Caxias do Sul. Segundo a Brigada Militar (BM), ele teria sido alvo de disparos na Rua Adyles dos Santos, no bairro Reolon, quando fugiu para a residência de uma mulher.