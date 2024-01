Um homem, que ainda não teve a identificação divulgada pela polícia, morreu em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (8), em São Francisco de Paula. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois carros colidiram no km 203 da Rota do Sol, no distrito de Lajeado Grande. A vítima fatal seria o motorista de um dos carros, que teria capotado após a colisão.