Um homem de 32 anos foi preso no início da tarde desta terça-feira (2) por violência doméstica e tráfico de drogas. De acordo com a Brigada Militar (BM), o suspeito foi pego em flagrante em um prédio na Rua José Bernardi, no bairro Esplanada, por volta de 12h45min. Além da denúncia de agressão contra a companheira, de 39 anos, o homem estaria com porções de maconha, dois comprimidos de droga sintética, uma faca e uma balança de precisão.