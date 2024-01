Com um aumento de quase 20% em relação ao ano anterior — que ainda tinha restrições da pandemia de covid-19 —, 2023 fechou com 158 mortes no trânsito na Serra. Em relação aos municípios, Caxias do Sul lidera, disparadamente, com 47 vidas perdidas, seguido de Farroupilha (17) e São Francisco de Paula (11). Já em relação às estradas, a RS-122 encerra o ano com 29 acidentes com morte. Em segundo lugar está a Rota do Sol (RS-453), com 22.