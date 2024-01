Dois homens, de 26 e 29 anos, foram presos na noite desta quarta-feira (24) com uma carga de ração furtada em Caxias do Sul. O depósito foi localizado pelo 4º Batalhão de Choque na Rua João Rosa, no bairro Mariani. A dupla estava com aproximadamente nove toneladas de ração que foram furtadas de um estabelecimento comercial de Caxias no dia 02 de janeiro.