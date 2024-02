Um homem de 30 anos foi preso pela Brigada Militar (BM) na noite de quinta-feira (18) após uma tentativa de furto a uma loja de artigos esportivos no centro de Caxias do Sul. O que mais chama a atenção, no entanto, é que essa é 44ª vez que ele é detido pela polícia. Esse crime ocorreu por volta das 4h20min, e a BM foi acionada após denúncias.