Uma mulher de 47 anos foi presa após esfaquear três pessoas na noite de sábado (9) em Carlos Barbosa. Conforme a Brigada Militar (BM), policiais foram acionados em decorrência de uma briga em frente a um bar no centro da cidade, pouco antes das 23h. Na sequência, a equipe de PMs encontrou três pessoas feridas, todas com lesões superficiais. As vítimas foram levadas pelo Samu ao hospital.