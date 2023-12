Foram identificados os homens mortos a tiros nos Campos de Cima da Serra no fim de semana. Em Bom Jesus, a vítima é Everton Teixeira dos Santos, 38 anos. Ele foi encontrado ferido e desacordado dentro de um carro, no Km 62 da BR-285, na manhã de domingo (24). Santos foi baleado com dois tiros, chegou a ser socorrido, mas morreu durante atendimento médico. Ele foi sepultado na manhã desta segunda-feira (25) no Cemitério Municipal Santa Clara.