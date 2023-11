O Ministério Público de Veranópolis denunciou o vereador Aristeu André Caron (PTB) por tentativa de homicídio qualificado contra um homem de 34 anos, crime registrado no dia 20 de setembro. Caron, que também é comerciante no município, atirou no rosto da vítima durante a entrega de uma carga de tomates. A homem baleado é do Paraná.