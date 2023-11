O homem que morreu em acidente de trânsito na manhã de segunda-feira (20), em Bento Gonçalves, foi identificado como Lucas Geremia Montiel, 23 anos. O homem é velado na capela da Funerária Bento XVI. De acordo com a Brigada Militar (BM), Montiel pilotava uma moto quando colidiu com um caminhão, por volta das 7h30min, na RS-444, próximo ao trevo de acesso da empresa Embanor Embalagens, no bairro Barracão.